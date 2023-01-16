Учёные впервые подтвердили существование экзопланеты

Астрономы в США впервые подтвердили существование экзопланеты, то есть планеты, которая вращается вокруг другой звезды. Свои..

Астрономы в США впервые подтвердили существование экзопланеты, то есть планеты, которая вращается вокруг другой звезды. Свои выводы исследователи из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса представили на конференции в Сиэтле. Для открытия они использовали телескоп нового поколения имени Джеймса Уэбба.

Планета под названием LHS 475 b находится относительно близко – всего в 41-ом световом году от нас, в созвездии Октанта.

Инфракрасный спектрограф Уэбба зафиксировал два прохода планеты перед своей звездой в августе и сентябре прошлого года.

Учёные говорят, что это скалистая планета размером с Землю, которая совершает полный оборот вокруг своего солнца всего за два дня. На ней на несколько сотен градусов теплее, чем на Земле.

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[Джейкоб Ластиг-Йейгер, исследователь]:

«Объём заблокированного света показывает нам радиус планеты. Он такой же, как у Земли, плюс-минус полпроцента».

Исследователи пока не знают, есть ли у планеты атмосфера. Они предполагают, что она может быть полностью безвоздушной.

[Джейкоб Ластиг-Йейгер, исследователь]:

«Но она также может иметь разреженную атмосферу из углекислого газа. Она может быть очень тонкой, поэтому будет давать очень маленькие спектроскопические ответы. Это также может быть плотная атмосфера, состоящая из углекислого газа, как у Венеры».

Телескоп Джеймса Уэбба – преемник «Хаббла». Это проект НАСА и Европейского космического агентства стоимостью 10 миллиардов долларов. Его запустили в конце 2021 года. С лета 2022 он наблюдает за космосом в инфракрасном диапазоне.

Ученые надеются с помощью телескопа заглянуть в прошлое почти на 14 миллиардов лет назад и увидеть начальные этапы зарождения Вселенной.

Телескоп находится на расстоянии в 1,6 миллиона километров от Земли.

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