Учёные впервые исследуют древнего медведя с сохранившимися мягкими тканями

Впервые учёные исследуют древнего медведя, у которого сохранились мягкие ткани. Вскрытие проходит в лаборатории Музея мамонта..
Дата загрузки: 2023-02-26
Останки животного нашли на острове Большой Ляховский в восьми километрах от устья реки Большой Этерикан. Части туши показались из вечной мерзлоты, и её заметили оленеводы. Это оказался целый хорошо сохранившийся медведь. Раньше удавалось найти только кости скелета и черепа.
[Максим Чепрасов, научный сотрудник Музея мамонта]:
«Эта находка единственная в мире, аналогов не имеет. Полная туша ископаемого бурого медведя. Абсолютный возраст 3460 лет».
Учёные взяли образцы тканей для проведения гистологических, клеточных, микробиологических и вирусологических исследований. Они также извлекли мозг животного. Кроме того, специалисты сделают морфологическое описание. По их мнению, древний медведь очень похож на современных.
Найденное животное – это медведица. Она успела вырасти до полутора метров и весила почти 80 килограммов. Самка дожила примерно до двух-трёх лет. Умерла из-за травмы позвоночника. Учёные извлекли из её желудка остатки птичьих перьев и растений.
Пока непонятно, как медведица попала на остров. Сейчас он отделён от материка проливом Лаптева. Его ширина – 50 километров. Возможно, медведица переплыла пролив. А, возможно, 3500 лет назад теперешний остров был частью материка.
Ляховские острова богаты палеонтологическими сокровищами. Они привлекают учёных и охотников за мамонтовой костью.
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