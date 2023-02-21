Учёные призывают защитить редких панголинов

Это существо напоминает доисторического ящера. И если ничего не предпринять, то оно может исчезнуть так же,..
Дата загрузки: 2023-02-22
Это существо напоминает доисторического ящера. И если ничего не предпринять, то оно может исчезнуть так же, как и они. Это панголин – млекопитающее, которое по некоторым особенностям близко к броненосцам и муравьедам. Эти чешуйчатые животные безвредны, пугливы и беззащитны.
Всего в мире восемь видов панголинов. Четыре обитают в Африке и четыре в Азии, и всем угрожает вымирание. На них охотятся ради мяса и чешуи, которые незаконно вывозят в другие страны.
Крупнейшие рынки сбыта – Китай и Вьетнам. Там чешую используют в восточной медицине. Считается, что препараты из чешуи лечат астму и онкологию. Но наукой доказано, что это не так.
Кения стала центром незаконной торговли панголинами. Сюда везут убитых животных или их чешую из Камеруна, ДР Конго, ЦАР и Сенегала.
В Национальных музеях Кении хранится печальная коллекция мёртвых панголинов и их чешуи. Всё это изъяли у контрабандистов.
[Бенард Агванда, научный сотрудник Национальных музеев Кении]:
«Недавно мы видели пассажира с красивым чемоданом, в котором должна лежать одежда, но он был забит чешуёй панголина. Мы также видели контейнер с целым замороженным животным».
Панголины также становятся жертвами суеверий местных жителей. Например, пожилые кенийцы считают, что встреча с панголином – к удаче, а молодые – наоборот.
[Берил Макори, научный сотрудник проекта «Панголин»]:
«Люди ничего не знают о панголинах, поэтому, увидев его, думают, что он ядовитый или опасный. А в этом случае человек старается убить такое существо или ударить его, а затем убежать».
Ещё одна опасность – электрические заборы. Их устанавливают для защиты от воров и диких зверей. Обычно животные, получив удар током, убегают. Но с панголинами всё иначе. Они сворачиваются в клубок и лежат на месте, пока их не убьёт током.
Также популяции этих млекопитающих сокращаются из-за вырубки лесов и потери среды обитания.
В феврале отмечают Международный день панголина. Учёные, пользуясь этим, призывают людей защитить редких животных от вымирания.
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