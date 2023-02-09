Загадка планеты-карлика: астрономы гадают, откуда взялось кольцо

Когда исследователи Европейского космического агентства открыли карликовую планету Квавар на окраинах Солнечной системы, они не ожидали..

Когда исследователи Европейского космического агентства открыли карликовую планету Квавар на окраинах Солнечной системы, они не ожидали увидеть вокруг неё ледяное кольцо пыли и мусора.

Теперь они пытаются объяснить, как такое произошло, и почему кольцо не объединилось в спутник, как это обычно происходит.

Квавар находится за пределами орбиты Нептуна. Радиус планеты – примерно 555 километров.

Исследователи говорят, что любой крупный космический объект с гравитационным полем имеет предел Роша. Если спутник пересекает его, то под действием сил гравитации он будет разрушен. Однако кольцо Квавара находится вне предела Роша. Учёные пытаются понять, как оно образовалось.

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[Лоуренс О`Рурке, учёный ЕКА]:

«На такой орбите гравитация настолько велика, что фактически разрывает всё на части. То есть кольцо ожидаешь увидеть внутри предела Роша, но не за ним, потому что гравитационное притяжение меньше. За ним обычно мы видим спутник. Очень странно, что мы увидели это кольцо».

Собрать информацию о небесном теле помогли не только наземные телескопы, но и космический аппарат «Хеопс». Его запустили в 2019 году.

Его изначальной миссией было изучение экзопланет за пределами Солнечной системы.

[Лоуренс О`Рурке, учёный ЕКА]:

«В обычных условиях этого кольца не существовало бы. Оно бы объединялось, формируя спутник. Открытие поднимает много научных вопросов о том, почему кольцо всё ещё существует».

Учёные также говорят, что это первое наблюдение за транснептуновой планетой с помощью космического телескопа. До этого исследования велись только с наземных обсерваторий.

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