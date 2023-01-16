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29 тыс. изъятых автоматов и гранатомётов переплавили в Колумбии

29 тыс. изъятых автоматов и гранатомётов переплавили в Колумбии

В Колумбии переплавили почти 29 тысяч единиц оружия. Его конфисковали в ходе операций против преступных группировок...

Дата загрузки: 2023-01-17

29 тыс. изъятых автоматов и гранатомётов переплавили в Колумбии
В Колумбии переплавили почти 29 тысяч единиц оружия. Его конфисковали в ходе операций против преступных группировок. Об этом сообщили вооруженные силы Колумбии.

Часть оружия превратят в прутья. Затем их используют при строительстве жилья для малоимущих.

[Хосе Хоакин Амескита Гарсия, глава Комитета начальников штабов]:
«Мы считаем это хорошим делом. Тем вещам, которые несли зло на улицы Колумбии, найдут новое, более хорошее применение».

Среди изъятого оружия были пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, пулемёты, автоматы, миномёты и гранатомёты.

[Хосе Хоакин Амескита Гарсия, глава Комитета начальников штабов]:

«Мы будем продолжать работать рука об руку с Национальной полицией, прокуратурой и всеми вооруженными силами, чтобы принести мир колумбийцам».

Инициатива стала результатом совместных усилий вооружённых сил Колумбии, национальной полиции и прокуратуры.
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