Учёные: собаки могут угадывать намерения человека

Человек не всегда понимает, чего хочет собака. А вот лохматые питомцы способны угадывать намерения человека. Так..
Дата загрузки: 2023-02-21
Для собаки создали две ситуации. В первой исследователь подаёт животному лакомства через отверстия в стеклянной загородке и случайно их роняет. Собака терпеливо относится к неуклюжему человеку и по-прежнему пытается взять угощение.
Во втором случае исследователь предлагает лакомство, но тут же забирает. Собака, чувствуя, что её дразнят, перестаёт подходить. В обоих случаях животное не получает корм, но реакция разная. Даже хвостом виляет иначе.
[Кристоф Фольтер, учёный]:
«Собаки больше виляли хвостом в правую сторону, видя неуклюжего человека. То есть в такой ситуации они воспринимали его лучше, чем, когда тот их дразнил».
В эксперименте участвовали 96 собак разных пород. Их поведение отслеживали восемь камер. Они фиксировали положение различных точек тела животного. После этого учёные получили диаграммы, по которым можно было сравнить поведение собак в разных ситуациях.
Впрочем, владельцы лохматых питомцев и без научных экспериментов знают, что многие собаки очень умны.
[владелица собаки]:
«Иногда я ругаю свою собаку, если она не даёт вытирать лапы. Но она никогда не обижается, поскольку чувствует, что я не желаю ничего плохого».
Учёные считают, что этот успешный эксперимент – только начало интересных открытий.
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