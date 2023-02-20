Учёные: собаки могут угадывать намерения человека

Человек не всегда понимает, чего хочет собака. А вот лохматые питомцы способны угадывать намерения человека. Так..

Человек не всегда понимает, чего хочет собака. А вот лохматые питомцы способны угадывать намерения человека. Так считают австрийские учёные, которые провели специальный эксперимент.

Для собаки создали две ситуации. В первой исследователь подаёт животному лакомства через отверстия в стеклянной загородке и случайно их роняет. Собака терпеливо относится к неуклюжему человеку и по-прежнему пытается взять угощение.

Во втором случае исследователь предлагает лакомство, но тут же забирает. Собака, чувствуя, что её дразнят, перестаёт подходить. В обоих случаях животное не получает корм, но реакция разная. Даже хвостом виляет иначе.

[Кристоф Фольтер, учёный]:

«Собаки больше виляли хвостом в правую сторону, видя неуклюжего человека. То есть в такой ситуации они воспринимали его лучше, чем, когда тот их дразнил».

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В эксперименте участвовали 96 собак разных пород. Их поведение отслеживали восемь камер. Они фиксировали положение различных точек тела животного. После этого учёные получили диаграммы, по которым можно было сравнить поведение собак в разных ситуациях.

Впрочем, владельцы лохматых питомцев и без научных экспериментов знают, что многие собаки очень умны.

[владелица собаки]:

«Иногда я ругаю свою собаку, если она не даёт вытирать лапы. Но она никогда не обижается, поскольку чувствует, что я не желаю ничего плохого».

Учёные считают, что этот успешный эксперимент – только начало интересных открытий.

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