Духи, дизайнерская одежда и роскошные предметы интерьера. Всё это нашли в квартире, которая, по мнению следователей,..

Новые подробности о квартире, где скрывался босс «Коза ностры» до ареста

Духи, дизайнерская одежда и роскошные предметы интерьера. Всё это нашли в квартире, которая, по мнению следователей, была последним убежищем босса «Коза ностры» Маттео Мессины Денаро.

Его задержали в понедельник в частной больнице в Палермо. До этого он 30 лет был в бегах.

Мессина Денаро прятался в квартире в небольшой сицилийской деревушке Кампобелло-ди-Мадзара. Местные жители рады его аресту, но также опечалены тем, что отныне их деревня будет известна как последнее место обитания мафиози.

[местная жительница]:

«Я работаю учителем в местной начальной школе с девятилетними детьми, и вчера утром, когда я узнала об этом, то сразу им рассказала. Они всё равно узнали бы об этом дома. Мы обсудили это вместе, решив, что это для нас важное событие. Мне просто жаль, что название нашего города выходит на первые полосы из-за таких событий».

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В квартире также обнаружили изысканную мебель и другие дорогие вещи.

Мессина Денаро был известен своим пристрастием к предметам роскоши, включая дизайнерскую одежду и дорогие солнцезащитные очки.

Полиция сообщила, что в момент ареста на нем были часы стоимостью 38 тысяч долларов.

60-летний мафиози по прозвищу «Тощий» заочно получил 20 пожизненных сроков за свою роль в серии убийств.

Предполагается, что в понедельник после ареста его отвезли в больницу Палермо для лечения от рака.

Несмотря на его болезнь, прокуроры говорят, что он достаточно здоров, чтобы отбывать срок в тюрьме. При этом там он продолжит проходить лечение.

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