Форум в Давосе проходит без России и китайских бизнесменов

Всемирный экономический форум снова собрал в Давосе мировую элиту: от политиков до бизнесменов. Ожидается рекордное число..
Дата загрузки: 2023-01-18
Ожидается рекордное число участников. При этом встречи будут проходить без делегаций из России. Нет в этом году и бизнесменов из Китая, поскольку страна переживает всплеск пандемии COVID. Кроме того, из-за падения фондового рынка в 2022 году самые богатые люди Китая обеднели на 224 миллиарда долларов.
При этом миллиардеров из стран Персидского залива в этот раз будет больше. Регион увеличивает доходы из-за растущих цен на нефть.
Среди главных тем – непростая геополитическая ситуация в Европе, изменение климата и угроза глобальной рецессии.
Так, Евросоюз представил масштабную инициативу по поддержке «зелёной» индустрии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о планах поддержать экологически чистое производство.
[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:
«Мы представим новый Закон о промышленности «Углеродная нейтральность»».
Это должно помочь блоку конкурировать с подобными программами в США. При этом глава Всемирной торговой организации предостерегла от так называемой «гонки вооружений».
[Нгози Оконджо-Ивеала, глава ВТО]:
«Если это гонка, то вы знаете, что, конечно, развивающиеся рынки и развивающиеся страны не смогут участвовать в конкуренции».
При этом главное опасение среди участников – возможность глобальной рецессии.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева говорит, что глобальный экономический рост в 2023 году, согласно прогнозам, достигнет нижнего предела перед фазой оживления.
Георгиева подтвердила прогноз МВФ о замедлении глобального роста до 2,7% в этом году примерно с 3,2% в прошлом.
[Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ]:
«Мы ожидаем, что в 2023 году рост достигнет дна, чтобы начать процесс, в котором мы идём вверх, а не вниз».
Георгиева сказала, что глобальный рост подкосили кризис стоимости жизни и процентные ставки, которые были на уровне, невиданном десятилетиями.
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