Всемирный экономический форум снова собрал в Давосе мировую элиту: от политиков до бизнесменов. Ожидается рекордное число..

Форум в Давосе проходит без России и китайских бизнесменов

Всемирный экономический форум снова собрал в Давосе мировую элиту: от политиков до бизнесменов.

Ожидается рекордное число участников. При этом встречи будут проходить без делегаций из России. Нет в этом году и бизнесменов из Китая, поскольку страна переживает всплеск пандемии COVID. Кроме того, из-за падения фондового рынка в 2022 году самые богатые люди Китая обеднели на 224 миллиарда долларов.

При этом миллиардеров из стран Персидского залива в этот раз будет больше. Регион увеличивает доходы из-за растущих цен на нефть.

Среди главных тем – непростая геополитическая ситуация в Европе, изменение климата и угроза глобальной рецессии.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Так, Евросоюз представил масштабную инициативу по поддержке «зелёной» индустрии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о планах поддержать экологически чистое производство.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Мы представим новый Закон о промышленности «Углеродная нейтральность»».

Это должно помочь блоку конкурировать с подобными программами в США. При этом глава Всемирной торговой организации предостерегла от так называемой «гонки вооружений».

[Нгози Оконджо-Ивеала, глава ВТО]:

«Если это гонка, то вы знаете, что, конечно, развивающиеся рынки и развивающиеся страны не смогут участвовать в конкуренции».

При этом главное опасение среди участников – возможность глобальной рецессии.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева говорит, что глобальный экономический рост в 2023 году, согласно прогнозам, достигнет нижнего предела перед фазой оживления.

Георгиева подтвердила прогноз МВФ о замедлении глобального роста до 2,7% в этом году примерно с 3,2% в прошлом.

[Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ]:

«Мы ожидаем, что в 2023 году рост достигнет дна, чтобы начать процесс, в котором мы идём вверх, а не вниз».

Георгиева сказала, что глобальный рост подкосили кризис стоимости жизни и процентные ставки, которые были на уровне, невиданном десятилетиями.

Короткая ссылка на эту страницу: