Сотрудник банка во время прямой трансляции убил четверых коллег

Сотрудник банка, вооружённый винтовкой, застрелил четверых коллег и ранил ещё девять человек в своём офисе в..

Сотрудник банка, вооружённый винтовкой, застрелил четверых коллег и ранил ещё девять человек в своём офисе в центре Луисвилля, штат Кентуки. При этом свою расправу он транслировал в прямом эфире.

Сам нападавший также скончался на месте в результате огнестрельного ранения. Пока неясно, был он застрелен полицейским либо покончил с собой.

Полиция уже идентифицировала стрелка. Это 23-летний Коннор Стерджен. Его взяли в Old National Bank на полный рабочий день в прошлом году.

Стрельбу он открыл в 8:30 утра. Полиция прибыла на место уже через несколько минут.

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Среди погибших трое мужчин и одна женщина. Им от 40 до 64 лет.

Губернатор Кентукки Энди Бешир со слезами на глазах сказал, что знал некоторых жертв, включая старшего вице-президента банка.

[Энди Бешир, губернатор штата Кентукки]:

«Он был одним из моих самых близких друзей, помог мне построить юридическую карьеру, помог мне стать губернатором, давал советы, как быть хорошим отцом. Он был из тех, с кем можно было говорить обо всём на свете. И мы редко говорили о работе. Он был невероятным другом».

Девятерых раненых доставили в больницу при Университете Луисвилля. Среди них двое полицейских. Один получил ранение в голову и находится в критическом состоянии.

Ещё двое пострадавших также в тяжёлом состоянии.

Согласно соцсетям, с 2018 по 20-й год нападавший работал в банке стажёром. В 2022 стал штатным сотрудником.

Массовые расстрелы в США стали обычным явлением. По статистике, в этом году в стране произошло 146 подобных инцидентов, в каждом из которых было убито четыре или более человек.

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