Прятался под грудой одежды: в США поймали мужчину, застрелившего пятерых соседей

Жителя Техаса, которого подозревают в убийстве пятерых его соседей в Кливленде, арестовали в соседнем городе после..
Дата загрузки: 2023-05-03
Как предполагается, 38-летний Франсиско Оропеса открыл огонь из полуавтоматического оружия по женщинам и детям после того, как те поздно вечером попросили его прекратить стрельбу на его участке.
В итоге были убиты три молодых женщины, 18-летний юноша и 8-летний мальчик. Ещё двое детей выжили, поскольку женщины накрыли их своими телами. Все они выходцы из Гондураса.
Что касается нападавшего, то, по данным полиции, он гражданин Мексики. С 2009 года иммиграционные службы депортировали его из США уже четыре раза.
Шериф округа Сан-Хасинто говорит, что Оропеса находится в предварительном заключении, и сейчас его допрашивают.
[Грег Кейперс, шериф округа Сан-Хасинто]:
«Его нашли в шкафу. Он прятался под грудой одежды. Его арестовали, и он не ранен. Вскоре его переведут в тюрьму моего округа в Колдспринге».
Найти преступника удалось по наводке. За информацию о его местонахождении объявили вознаграждение в размере 80 тысяч долларов.
[Джимми Пол, сотрудник ФБР]:
«Информация о местонахождении подозреваемого поступила через информационную линию ФБР. И мы просто хотим поблагодарить человека, у которого хватило мужества и отваги рассказать, где находится подозреваемый».
Оропесу арестовали в городе Кат-энд-Шут, который находится примерно в 30 километрах от Кливленда.
При этом в его поимке задействовали не только службы полиции штатов, но и правоохранителей из Мексики.
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