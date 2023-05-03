Прятался под грудой одежды: в США поймали мужчину, застрелившего пятерых соседей

Жителя Техаса, которого подозревают в убийстве пятерых его соседей в Кливленде, арестовали в соседнем городе после..

Жителя Техаса, которого подозревают в убийстве пятерых его соседей в Кливленде, арестовали в соседнем городе после четырёх дней активных поисков.

Как предполагается, 38-летний Франсиско Оропеса открыл огонь из полуавтоматического оружия по женщинам и детям после того, как те поздно вечером попросили его прекратить стрельбу на его участке.

В итоге были убиты три молодых женщины, 18-летний юноша и 8-летний мальчик. Ещё двое детей выжили, поскольку женщины накрыли их своими телами. Все они выходцы из Гондураса.

Что касается нападавшего, то, по данным полиции, он гражданин Мексики. С 2009 года иммиграционные службы депортировали его из США уже четыре раза.

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Шериф округа Сан-Хасинто говорит, что Оропеса находится в предварительном заключении, и сейчас его допрашивают.

[Грег Кейперс, шериф округа Сан-Хасинто]:

«Его нашли в шкафу. Он прятался под грудой одежды. Его арестовали, и он не ранен. Вскоре его переведут в тюрьму моего округа в Колдспринге».

Найти преступника удалось по наводке. За информацию о его местонахождении объявили вознаграждение в размере 80 тысяч долларов.

[Джимми Пол, сотрудник ФБР]:

«Информация о местонахождении подозреваемого поступила через информационную линию ФБР. И мы просто хотим поблагодарить человека, у которого хватило мужества и отваги рассказать, где находится подозреваемый».

Оропесу арестовали в городе Кат-энд-Шут, который находится примерно в 30 километрах от Кливленда.

При этом в его поимке задействовали не только службы полиции штатов, но и правоохранителей из Мексики.

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