Самые страстные поклонники британских монархов уже заняли место для наблюдения за королевской процессией, которая пройдёт в..

Самые ярые поклонники Карла III уже ждут его коронации прямо на улице

Самые страстные поклонники британских монархов уже заняли место для наблюдения за королевской процессией, которая пройдёт в день коронации Карла III. Они здесь с 27 апреля. Первую ночь провели под проливным дождём в холоде.

[Джон Лафри, поклонник монархов]: «Нам сказали, что мы первые. Мы делаем это ради короля и страны. И мы с нетерпением ждём коронации».

68-летний Джон Лафри считает, что они выбрали наилучшую позицию для наблюдения за королём и королевой-консортом.

[Джон Лафри, поклонник монархов]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Коронация состоится 6 мая. В этот день утром Карл III и его супруга Камилла покинут Букингемский дворец и отправятся в Вестминстерское аббатство. Там пройдёт коронация. Церемония продлится полтора часа. После этого монархи вернутся во дворец в сопровождении других членов королевской семьи.

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