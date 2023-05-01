Самые ярые поклонники Карла III уже ждут его коронации прямо на улице

Самые страстные поклонники британских монархов уже заняли место для наблюдения за королевской процессией, которая пройдёт в..
Дата загрузки: 2023-05-02
Самые страстные поклонники британских монархов уже заняли место для наблюдения за королевской процессией, которая пройдёт в день коронации Карла III. Они здесь с 27 апреля. Первую ночь провели под проливным дождём в холоде.
[Джон Лафри, поклонник монархов]:
«Нам сказали, что мы первые. Мы делаем это ради короля и страны. И мы с нетерпением ждём коронации».
68-летний Джон Лафри считает, что они выбрали наилучшую позицию для наблюдения за королём и королевой-консортом.
[Джон Лафри, поклонник монархов]:
«Они в своих коронах проедут мимо нас в золотой карете, а мы будем размахивать флагами. Красным, белым и синим».
Коронация состоится 6 мая. В этот день утром Карл III и его супруга Камилла покинут Букингемский дворец и отправятся в Вестминстерское аббатство. Там пройдёт коронация. Церемония продлится полтора часа. После этого монархи вернутся во дворец в сопровождении других членов королевской семьи.
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