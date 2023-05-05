Пастора кенийской «Новой жизни» выпустили под залог, несмотря на возможные обвинения в убийстве

Десятки членов «Новой жизни» ликуют и поют. Кенийский суд освободил пастора этой церкви Эзекеля Одеро под..
Дата загрузки: 2023-05-05
Главный фигурант этого дела – лидер другой церкви «Благая весть» Пол Маккензи. Своих последователей он убеждал в том, что, если не принимать пищу, то можно первыми попасть в небесный рай перед концом света. В итоге люди массово погибали от голода. В лесах недалеко от его церкви обнаружили братские могилы, из которых эксгумировали более 100 тел.
В церкви Одеро также было зарегистрировано несколько смертей. Предполагается, что умерших захоронили в том же лесу.
При этом, каким образом Одеро причастен к гибели людей в другой секте, пока не сообщается. Министр внутренних дел Кении обвинил его в том, что он имеет к этому какое-то отношение, не вдаваясь в подробности.
Адвокат Одеро говорит, что доказательств вины пастора пока нет.
[Клифф Омбета, адвокат Эзекеля Одеро]:
«Всё, что полиция заявила под присягой, это то, что она намерена обвинить пастора в убийстве. Однако всё станет ясно после результатов ДНК».
Судья не нашёл оснований задерживать пастора ещё на 30 дней. Он назначил залог в 3 миллиона шиллингов. Это около 22 тысяч долларов США. И пастор их выплатил.
Это одна из самых смертоносных трагедий для Кении, связанных с религиозными сектами.
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