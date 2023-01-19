Поможет ли туристический бум удержаться Греции на плаву

Начало нового 2023 года в Афинах ознаменовал фейерверк. Страна надеется на восстановление туристической отрасли после нескольких..

Начало нового 2023 года в Афинах ознаменовал фейерверк. Страна надеется на восстановление туристической отрасли после нескольких лет пандемии.

Власти начали с того, что стали привлекать отдыхающих и во время зимних месяцев, предлагая походы, скалолазание и посещение исторических мест.

Благодаря сильному доллару США и желанию европейцев поскорее отправиться на отдых, отрасль восстанавливается быстрее, чем многие ожидали.

[туристка из США]:

«Больше всего радуют рестораны и маленькие магазинчики». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [турист из США]:

«Мне больше всего нравятся еда и люди. Это то, что мне полюбилось в Греции».

По словам министра туризма страны, в 2022 году Греция получила значительный годовой доход от туризма – на 3 миллиарда евро больше целевого показателя.

[Вассилис Кикилиас, министр туризма Греции]:

«Усердной работой мы заложили прочную основу для продукта под названием «Греция». Это наши гостеприимство, уникальный туристический опыт, множество направлений, включая альтернативные, а также инвестиции».

Туристы бродят по узким улочкам исторического района Плака, толпятся у кафе и ресторанов на свежем воздухе и останавливаются, чтобы заглянуть в магазины с кожаными сумками, украшениями, головными уборами и сувенирами.

Впрочем, инфляция в Европе и рост цен на энергоносители ослабляют восстановление. Некоторые предприятия, которые полагаются на туризм, такие как этот отель, пока не знают, что принесут следующие 12 месяцев: бум или спад.

[Александрос Вассиликос, владелец отеля]:

«Инфляция в Европе очень высокая, многие страны вступают в рецессию, и у нас очень высокие эксплуатационные расходы. Поэтому мы не знаем, как всё это уравновесится».

Греция, Италия, Португалия и Испания имеют самый высокий уровень госдолга в еврозоне по сравнению с объёмом их экономик.

Впрочем, здоровая индустрия туризма, определённо, поможет Греции удержаться на плаву.

Короткая ссылка на эту страницу: