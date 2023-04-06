Кроссовки Майкла Джордана могут стать самой дорогой парой обуви, когда-либо проданной на аукционе

Кроссовки легенды баскетбола Майкла Джордана продадут на аукционе. Это обувь из так называемого «последнего танца» спортсмена..
Дата загрузки: 2023-04-06
Ожидается, что это будут самые дорогие кроссовки, когда-либо ушедшие с молотка. За них планируют выручить от двух до четырёх миллионов долларов.
[Брэм Уотчер, представитель Sotheby’s]:
«Фактически это побьёт мировой рекорд для любой пары кроссовок, которые когда-либо продавались публично».
Представитель аукционного дома Sotheby’s Брэм Уотчер говорит, что эту обувь Майкл Джордан надел во второй игре финала НБА 1998 года.
[Брэм Уотчер, представитель Sotheby’s]:
«И, знаете, он выиграл ту игру. Он набрал 37 очков».
По словам Уотчера, эти кроссовки уникальны по двум причинам. Первая заключается в том, что Майкл Джордан надевал красно-чёрную обувь, которая была запрещена Лигой.
[Брэм Уотчер, представитель Sotheby’s]:
«Во-вторых, это последняя знаковая обувь, которую можно приобрести, из периода, когда Майкл Джордан всё ещё был в составе Bulls».
Аукционный дом также проводит вторую распродажу, в которую входят различные памятные предметы из мира спорта, в том числе вещи Джордана и других звёзд баскетбола. Также с молотка уйдут предметы легенды футбола Пеле и звёзд тенниса.
Торги открыты до 11 апреля.
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