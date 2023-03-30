«Чемпионат мира» по футболу для бабушек проводят в ЮАР

На этом футбольном поле разворачивается настоящее горячее сражение. Но ведут его не легендарные игроки, а всего..

На этом футбольном поле разворачивается настоящее горячее сражение. Но ведут его не легендарные игроки, а всего лишь бабушки. Команда южноафриканских спортсменок в красной форме пытается вырвать победу у соперниц из США. Международный турнир для пожилых женщин проходит в провинции Лимпопо в ЮАР.

[Флора Балой, футболистка]:

«Я очень волнуюсь, потому что наши соперницы, кажется, моложе нас. И бегают быстро. Так что пока они обыгрывают нас со счётом 3:2. Всё, мне пора. Мы победим».

Флора Балой – форвард команды «Вакегула». На языке тсонга это название означает «Бабушка». Команда появилась в 2007 году. Её создали, чтобы пожилые женщины могли заниматься спортом и укреплять здоровье.

Флора пришла в клуб в 2017-м. Считает, что без футбола уже была бы в инвалидном кресле.

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[Флора Балой, футболистка]:

«Это помогло мне. Я лечилась от артрита, и мне предстояла ещё одна операция. Но я от неё отказалась. Теперь мне не нужны таблетки от боли. После тренировок я просто ложусь спать».

Появление команды «Вакегула» в Лимпопо вдохновило многих южноафриканских женщин преклонного возраста. Теперь футбольные клубы для пожилых есть в разных уголках страны. А сейчас в Цанене впервые проходит «чемпионат мира» для бабушек.

[Мо Келли, футболистка из США]:

«Нам нравится. Это многое для нас значит. Спорт укрепляет наше здоровье, и мы знаем, что африканцы хотят того же. Поэтому мы рады приехать сюда и познакомиться со всеми жителями Африки».

В четырёхдневном турнире участвуют 32 команды. Из них 23 зарубежные, а девять из ЮАР. Пока лучшие результаты у Франции и США.

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