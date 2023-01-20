Ламантины Флориды исчезают с пугающей скоростью

Ламантины Флориды вымирают с пугающей скоростью. Эти подводные млекопитающие, которых ещё называют «морскими коровами», исчезают из-за..

Ламантины Флориды вымирают с пугающей скоростью. Эти подводные млекопитающие, которых ещё называют «морскими коровами», исчезают из-за нехватки еды, в частности, особых водорослей, которые считаются их главным источником пищи.

Только в прошлом году умерла тысяча ламантинов. При этом популяция во Флориде насчитывает 6-7 тысяч особей.

[Джеймс Пауэлл, биолог и исследователь]:

«Это тревожный сигнал. Тысячи ламантинов приплывали в регион в поисках еды. Но её там не было. Они голодали и в результате умирали от голода и других сопутствующих проблем».

Ламантины во Флориде – охраняемый вид, а их среда – нет. Они погибают не только из-за нехватки водорослей. Также они страдают от загрязнения морской воды, получают ранения от лодочных винтов и умирают в результате «красных приливов» – ядовитого цветения водорослей.

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При этом в западной части Флориды их положение немного лучше. Там меньше людей и лодок. Кроме того, активисты восстанавливают прибрежные экосистемы и выращивают морскую траву.

[Джессика Майльес, биолог]:

«Мы засеяли около 32 гектаров. И этот проект оказался настолько успешным, что эти 32 гектара расширились более чем до 100 гектаров».

Ламантины могут вырастать до четырёх метров в длину. Весят до 1600 килограммов. Они травоядные и выживают почти исключительно на морской траве. Их также можно кормить листьями салата. Они могут жить как в солёной, так и в пресной воде и заходить в реки, заливы и бухты.

Ламантины послушны, не боятся людей и размножаются очень медленно: один телёнок раз в 2-2,5 года.

Водоросли исчезают в первую очередь из-за загрязнения воды стоками удобрений, а также отходов жизнедеятельности человека и животных. Кроме того, их уничтожают и якоря, которые лодки и катера волочат по морскому дну.

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