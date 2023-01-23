Соседи сделали сюрприз подростку, и он дал обещание

14-летний Энтони Муобике из канадского города Эдмонтона увлекается баскетболом. По несколько часов в день он отрабатывает технику ведения мяча перед своим домом. Подросток беспокоился, что стук мяча может раздражать соседей. Но оказалось, что он зря волновался.

Ян Рэй, сосед мальчика, рассказал: «Он играет с мячом все дни напролёт. Я подумал: было бы здорово, если бы у него были кольцо и сетка, чтобы лучше отрабатывать навыки». Через соцсети Ян спросил у родственников и друзей, нет ли у кого-нибудь старого баскетбольного кольца с сеткой.

Старого кольца не нашлось, поэтому местные жители решили пожертвовать деньги на покупку. Собрали 750 долларов. Хватило на баскетбольное кольцо и на спортивную экипировку.



Энтони очень обрадовался, узнав, что соседи объединились, чтобы сделать ему сюрприз. «Я думал, что от мяча много шума, и не ожидал, что тренировки приведут к такому результату, – поделился подросток. – Я очень тронут и счастлив».



Семья Энтони переехала в этот район год назад. Его мама, сказала, что благодарна соседям за заботу. Сама она не могла купить необходимое спортивное снаряжение сыну.

Цель Энтони – стать профессиональным баскетболистом. «Я добьюсь успеха и буду в НБА в 2026 году. Я буду там. Постараюсь, чтобы все они мной гордились. Я буду на экране вашего телевизора», – пообещал подросток.