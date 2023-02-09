Немец пересёк Перу, пробегая ультрамарафон в день три месяца подряд

Ультрамарафон каждый день три месяца подряд. Такое не каждому по плечу, но немецкий спортсмен-экстремал Савас Кобан..

Ультрамарафон каждый день три месяца подряд. Такое не каждому по плечу, но немецкий спортсмен-экстремал Савас Кобан справился с задачей. Мечтал об этом много лет. Своё необычное путешествие он совершил в Перу.

Савас пробегал в среднем 60 километров в день в течение 86 дней. Всего преодолел 5170 километров.

[Савас Кобан, марафонец]:

«Самым большим психологическим испытанием было то, что это происходило каждый божий день. И каким бы трудным он ни был, закрываешь глаза, а потом наступает следующий день. Надо начинать всё сначала».

Марафонец говорит, что старался сам себя вдохновлять и быть терпеливым.

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[Савас Кобан, марафонец]:

«Иногда я чувствовал боль весь день. У меня кровоточили ноги, но это меня не остановило. Это моя мечта, моя страсть. И я должен был это сделать. Это было не просто для развлечения. Я должен был это сделать. Поэтому ничто не могло меня остановить».

Спортсмен стартовал из Лимы 13 ноября. Сначала бежал на юг вдоль побережья к чилийской границе, а затем вглубь страны, в горы. Он пересёк плато, где находятся геоглифы Наски, пробежал мимо озера Титикака, через город Куско и через тропические леса. Савас также бежал через Анды, поднимаясь на высоту 5000 метров. После этого вернулся в Лиму.

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