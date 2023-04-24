Бывшего президента Перу Алехандро Толедо экстрадировали на родину из США. Здесь ему грозит длительный тюремный срок..

В Перу заключили под стражу уже третьего экс-президента

Бывшего президента Перу Алехандро Толедо экстрадировали на родину из США. Здесь ему грозит длительный тюремный срок за коррупцию. Он под арестом. Он стал уже третьим экс-президентом Перу, которого заключили под стражу.

Бывшие главы государства Альберто Фухимори и Педро Кастильо также в заключении.

Алехандро Толедо был президентом с 2001 по 2006 год. 21 апреля он сдался в США для экстрадиции в Перу, поскольку все его апелляции отклонили.

Прокуратура Перу обвинила его в получении взяток в размере 35 миллионов долларов от бразильской строительной компании «Одебрехт» в обмен на тендер для строительства автомагистрали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Толедо все обвинения отрицает.

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[Хосе Доминго, генеральный прокурор]:

«Я выдвинул обвинения. Моя задача – доказать виновность Алехандро Толедо и всех официальных лиц и людей, участвовавших в проекте».

Толедо – экономист с докторской степенью Стэнфордского университета. Он стал вторым экстрадированным экс-президентом Перу. Ранее из Чили выслали Альберто Фухимори, который сейчас отбывает 25-летний тюремный срок за нарушение прав человека.

Между тем, ещё один экс-президент Педро Кастильо находится в предварительном заключении. С декабря в отношении него ведётся следствие по обвинениям в «мятеже» после попытки незаконно распустить Конгресс.

Впрочем, это ещё не все скандальные экс-президенты. Так, экс-глава Перу Пабло Кучински также находится под следствием по делу «Одебрехта». Какое-то время он провёл под домашним арестом. При этом экс-президент Алан Гарсия выстрелил себе в голову, чтобы избежать ареста в 2019 году. Он скончался в больнице.

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