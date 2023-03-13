В Перу бушует циклон «Яку», есть погибшие

На Перу обрушился циклон «Яку», принеся ливни. Сильно пострадали северные регионы страны. Разрушено много домов. Сообщается..
Дата загрузки: 2023-03-14
На Перу обрушился циклон «Яку», принеся ливни. Сильно пострадали северные регионы страны. Разрушено много домов. Сообщается о шестерых погибших. Ещё пять человек числятся пропавшими без вести.
[жительница Пьюры]:
«Грязная вода вошла в дом. С тех пор как начался дождь, мы вычерпываем воду. Мы люди, и надеялись, что нам помогут».
В регионах Дамбаеке, Пьюра, Тумбес и четырёх других объявлено чрезвычайное положение.
В пострадавшие общины власти доставляют гуманитарную помощь. Для спасательных операций направили военных и технику.
[Дина Болуарте, президент Перу]:
«Это грустно и больно. Семьи оказались в ловушке в грязи, затоплен урожай риса, русел рек просто не видно – непонятно, где река, а где всё остальное».
Вышедшие из берегов реки рушат мосты.
[водитель фуры]:
«Я здесь с 4 вечера вчерашнего дня. Не могу пересечь реку. За это время смогло проехать всего несколько грузовиков. Но в 6 вечера уровень реки поднялся ещё больше, и теперь не проедешь вообще».
В целом в Перу с начала этого сезона дождей погибло 58 человек. Такие данные приводят власти.
По словам министра обороны, непогода в стране может продлиться до середины апреля.
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