В Перу бушует циклон «Яку», есть погибшие

На Перу обрушился циклон «Яку», принеся ливни. Сильно пострадали северные регионы страны. Разрушено много домов. Сообщается о шестерых погибших. Ещё пять человек числятся пропавшими без вести.

[жительница Пьюры]:

«Грязная вода вошла в дом. С тех пор как начался дождь, мы вычерпываем воду. Мы люди, и надеялись, что нам помогут».

В регионах Дамбаеке, Пьюра, Тумбес и четырёх других объявлено чрезвычайное положение.

В пострадавшие общины власти доставляют гуманитарную помощь. Для спасательных операций направили военных и технику.

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[Дина Болуарте, президент Перу]:

«Это грустно и больно. Семьи оказались в ловушке в грязи, затоплен урожай риса, русел рек просто не видно – непонятно, где река, а где всё остальное».

Вышедшие из берегов реки рушат мосты.

[водитель фуры]:

«Я здесь с 4 вечера вчерашнего дня. Не могу пересечь реку. За это время смогло проехать всего несколько грузовиков. Но в 6 вечера уровень реки поднялся ещё больше, и теперь не проедешь вообще».

В целом в Перу с начала этого сезона дождей погибло 58 человек. Такие данные приводят власти.

По словам министра обороны, непогода в стране может продлиться до середины апреля.

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