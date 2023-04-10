Два тела обнаружили после взрыва, который разрушил два здания во французском Марселе. Ещё шесть человек считаются..

Взрыв разрушил два здания в Марселе, есть жертвы

Два тела обнаружили после взрыва, который разрушил два здания во французском Марселе. Ещё шесть человек считаются пропавшими без вести.

Взрыв произошёл в ночь с субботы на воскресенье на улице Тиволи. Причины неизвестны.

Одно здание обрушилось сразу. Пять человек из соседних домов получили лёгкие травмы. Через несколько часов рухнуло ещё одно здание. Однако до этого спасатели успели эвакуировать около 200 жителей тридцати близлежащих домов.

[жительница Марселя]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы услышали взрыв в час ночи. Взрыв был очень громкий, и мы испугались. Мы посмотрели в окно и увидели дым, руины и бегущих людей».

Более ста спасателей продолжают искать пропавших без вести. Работу осложняет пожар. Его не тушат. Под завалами, возможно, есть выжившие, а вода и пена могут им навредить. Из-за огня также нельзя использовать служебных собак.

[пожарный]:

«Мы ещё боремся с огнём, который замедляет поиск, и пытаемся проложить путь к людям, которые могут быть под обломками».

Причины взрыва выясняют. Следователи не исключают утечку газа. Некоторые очевидцы также сказали, что после взрыва чувствовали сильный запах газа. При этом, по данным городских властей, здание не было аварийным, и ему не угрожало обрушение.

Эвакуированных жителей улицы Тиволи пока разместили в школах. 50 человек попросили власти срочно предоставить им новое жильё.

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