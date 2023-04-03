Двое учеников на всю школу: в «стареющей» Японии закрываются средние учебные заведения

Двое подростков выходят из школьного автобуса и направляются на уроки. Но этих 15-летних детей не ждут..
Дата загрузки: 2023-04-03
Весной они заканчивают своё среднее образование. После этого 76-летняя школа навсегда закроет свои двери. Причина в том, что новых учеников в ближайшем будущем не предвидится.
[Аои Хоси, ученица]:
«Когда я узнала от директора, что школа закрывается, стало грустно. Мне кажется, что очень жалко закрывать школу с такой длинной историей».
Каждый год в Японии закрывается около 450 школ. А за период с 2002 по 2020 работу прекратило примерно 9000 средних учебных заведений. Из-за этого в отдалённые регионы стало ещё труднее привлечь молодёжь.
[Масуми Сато, мать школьницы]:
«Я переживаю, что люди не будут рассматривать это место как хорошее для семейной жизни, ведь тут нет средней школы».
Уровень рождаемости в Японии сокращается быстрее, чем ожидалось. Из-за этого количество закрытых школ также увеличивается.
Для деревни Тэн-эй, которая привлекает туристов горнолыжными трассами и горячими источниками, это большой удар, ведь найти работников на курортах всё сложнее.
Премьер-министр Фумио Кисида пообещал беспрецедентные меры, чтобы увеличить рождаемость. В частности он увеличит бюджет на политику, связанную с детьми и образованием. Но пока это мало помогает.
Только около 10% населения Тэн-эя сейчас моложе 18 лет. На пике её развития в 50-х годах в деревне было более 10 000 жителей. Но сейчас осталась только половина.
Фотографии каждого выпускного класса висят возле входа в школу. Сначала они были чёрно-белыми, теперь цветные. За 2022 фотографий нет, потому что выпускников не было. А фотографии этих двух школьников вряд ли уже успеют повесить.
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