Жители затопленного городка в Калифорнии просят помощи

Жители затопленного городка Пахаро в Калифорнии просят власти о помощи. Недавно на реке прорвало дамбу, и..
Дата загрузки: 2023-03-14
Жители затопленного городка Пахаро в Калифорнии просят власти о помощи. Недавно на реке прорвало дамбу, и она вышла из берегов, поглощая кварталы и целые улицы. Людей экстренно эвакуировали.
Однако уехали не все. До этой улицы вода не добралась, поэтому некоторые жители остались.
[Фрида Гонсалес, жительница Пахаро]:
«Мы решили остаться, поскольку здесь, кажется, безопаснее, чем в эвакуационном центре».
При этом водопровод не работает. Периодически отключают электричество. У тех, кто остался, пока есть вода в бутылках, но она заканчивается. Запас продуктов также иссякает.
[Мария Мартинес, жительница Пахаро]:
«Я очень хочу донести до властей, что нам нужна вода. Если она загрязнена, то её можно привезти. И (нам нужна) безопасность, поскольку действуют мародёры. Мы остались и по этой причине».
А это другой берег реки Пахаро. Проезд через мост заблокирован – здесь дежурит полиция. Рядом собрались эвакуированные. Они просят пропустить их домой за вещами. В спешке люди не успели взять всё необходимое.
[Мария, эвакуированная]:
«У нас нет одежды. Многие не взяли свои рабочие инструменты. Как нам работать? И чем платить за жильё на этой стороне при том, что нужно платить за жильё и на другой стороне?»
Люди также хотят взять школьные принадлежности своих детей, чтобы те смогли учиться.
В этом году Калифорния постоянно страдает от наводнений. Погодное явление, известное как «атмосферная река», приносит обильные осадки. Сейчас в десяти округах штата действует приказ об обязательной эвакуации.
Тем временем спасательные службы готовятся к одиннадцатой «атмосферной реке» за сезон. Синоптики предупреждают о наводнениях на большей части Калифорнии и штормовом ветре, который будет валить деревья.
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