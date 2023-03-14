Жители затопленного городка в Калифорнии просят помощи

Жители затопленного городка Пахаро в Калифорнии просят власти о помощи. Недавно на реке прорвало дамбу, и..

Жители затопленного городка Пахаро в Калифорнии просят власти о помощи. Недавно на реке прорвало дамбу, и она вышла из берегов, поглощая кварталы и целые улицы. Людей экстренно эвакуировали.

Однако уехали не все. До этой улицы вода не добралась, поэтому некоторые жители остались.

[Фрида Гонсалес, жительница Пахаро]:

«Мы решили остаться, поскольку здесь, кажется, безопаснее, чем в эвакуационном центре».

При этом водопровод не работает. Периодически отключают электричество. У тех, кто остался, пока есть вода в бутылках, но она заканчивается. Запас продуктов также иссякает.

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[Мария Мартинес, жительница Пахаро]:

«Я очень хочу донести до властей, что нам нужна вода. Если она загрязнена, то её можно привезти. И (нам нужна) безопасность, поскольку действуют мародёры. Мы остались и по этой причине».

А это другой берег реки Пахаро. Проезд через мост заблокирован – здесь дежурит полиция. Рядом собрались эвакуированные. Они просят пропустить их домой за вещами. В спешке люди не успели взять всё необходимое.

[Мария, эвакуированная]:

«У нас нет одежды. Многие не взяли свои рабочие инструменты. Как нам работать? И чем платить за жильё на этой стороне при том, что нужно платить за жильё и на другой стороне?»

Люди также хотят взять школьные принадлежности своих детей, чтобы те смогли учиться.

В этом году Калифорния постоянно страдает от наводнений. Погодное явление, известное как «атмосферная река», приносит обильные осадки. Сейчас в десяти округах штата действует приказ об обязательной эвакуации.

Тем временем спасательные службы готовятся к одиннадцатой «атмосферной реке» за сезон. Синоптики предупреждают о наводнениях на большей части Калифорнии и штормовом ветре, который будет валить деревья.

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