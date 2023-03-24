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Телеканал NTD

Как мальчик получил работу по оформлению ресторана

Как мальчик получил работу по оформлению ресторана
Как мальчик получил работу по оформлению ресторана

9-летний британец Джо Уэйл всё время рисует каракули – даже на уроках. Из-за этого он получал замечания от учительницы.

Родители решили развивать художественные способности ребёнка и записали его в кружок рисования. Преподавательница, увидев рисунки мальчика, перевела его в группу для более подготовленных детей.

«Работы Джо очень точные и сбалансированные. Мальчик сразу рисует маркером и создаёт рисунки без эскиза», – рассказала руководитель кружка.

С разрешения родителей Джо она разместила его работы в соцсетях. Однажды ей позвонили из ресторана в городе Шрусбери. Рисунками Джо захотели оформить обеденный зал.

«Они пригласили Джо рисовать каракули на стене ресторана – в главном зале. Мы были на седьмом небе от счастья», – сказал Грег, отец мальчика.

Грег каждый день возил сына в ресторан, чтобы тот рисовал на стенах. На работу ушло примерно 12 часов. У Джо есть сайт, и он выставляет рисунки в соцсетях.

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