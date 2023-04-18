«Мир Барби»: в Калифорнии открыли музей, посвящённый куклам

Здесь можно увидеть первую светловолосую Барби, созданную Mattel ещё в 1959 году, а также узнать всё..

Здесь можно увидеть первую светловолосую Барби, созданную Mattel ещё в 1959 году, а также узнать всё о культовой кукле. В Лос-Анджелесе появился «Мир Барби», куда можно прийти познакомиться с историей и развитием игрушки.

Может показаться, что тут интереснее всего будет маленьким девочкам. Но создатели музея не согласны и уверяют, что это – увлекательный опыт для всех.

[Люси Тредуэй, сотрудница музея]:

«Мы дебютировали с Барби в Торонто и увидели людей всех возрастов. Сначала все думают о детях, но приходят и взрослые. Видеть лица людей, когда они ходят по дому, действительно забавно. Люди всех возрастов не могут оторваться».

Площадь музея – почти 2000 квадратных метров. Залы посвящены карьере и увлечениям Барби, а также большому разнообразию кукол.

[Люси Тредуэй, сотрудница музея]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Во-первых, это уникальное место. Я имею в виду, что никогда раньше не было дома мечты Барби в натуральную величину, фургона для кемпинга Барби в натуральную величину и просто всех культовых вещей, которые мы любили, годами играя в Барби. Это мир, в который вы действительно можете войти, всё потрогать и стать его частью».

Ажиотаж вокруг куклы начался в преддверии выхода нового фильма «Барби». Его премьера состоится в июле. При этом звёзды фильма, включая Марго Робби, Зендаю, Флоренс Пью и Энн Хэтэуэй, уже начали носить тематические наряды на мероприятиях.

В «Мире Барби» поклонники могут не просто посмотреть экспонаты, а также купить самые разные аксессуары.

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[Люси Тредуэй, сотрудница музея]:«Мир жаждет духа Барби прямо сейчас, и энергия Барби вокруг. Думаю, все это чувствуют. Весело, правда? Это хорошо».