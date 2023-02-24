Неожиданная погода: в Калифорнии играют в снежки

Жители Калифорнии спешат насладиться необычной погодой. В привычно тёплом американском штате выпал снег. В районе Залива..
Дата загрузки: 2023-02-26
В большей части Калифорнии выпущены предупреждения о сильном ветре и снежных бурях, особенно в горных районах.
В горах Сан-Гейбриел в 70 километрах от Лос-Анджелеса обещают сугробы до 2,5 метров высотой.
Непогоду в «Золотой штат», как ещё называют Калифорнию, принёс очередной сильный зимний шторм. Он обрушился на Северные равнины и Верхний Средний Запад США в четверг. Были задержаны тысячи авиарейсов, более чем 900 тысяч домов и предприятий остались без света. Сообщается о гибели одного пожарного.
На широкой полосе на севере страны от штата Вашингтон до Новой Англии сохраняется предупреждение об опасности зимней погоды. Здесь ожидают ещё до полуметра снега и ветер со скоростью до 80 километров в час. Метеорологи предупреждают, что температура воздуха в метель может ощущаться как минус 40 градусов по Цельсию.
В то же время на другом конце страны – в долине реки Огайо – в ближайшие несколько дней ожидается почти рекордная жара. А в Джэксонвилле во Флориде будет +31.
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