Как зимой бездомный кот просил о помощи

Женщина из канадского города Квебек услышала за дверью своего дома звук похожий на плач. Она вышла на крыльцо и увидела замёрзшего потрёпанного рыжего кота. Он бил лапой в стеклянную дверь.

Женщина сфотографировала его и отправила фото в организацию по спасению котят. «Как только я увидела фотографию, у меня сжалось сердце. Я сказала, чтобы она отвезла беднягу в нашу партнёрскую ветеринарную клинику на осмотр», – рассказала Симард, основательница организации.

Кот оставался перед дверью пока женщины решали, что с ним делать. Затем хозяйка дома взяла животное, посадила его в переноску и отвезла к ветеринару. Кот был ласковым и позволил ветеринару его осмотреть, сделать рентген и взять анализ крови.



У кота обнаружили многочисленные раны и обмороженные участки тела. У него были диабет, аллергия, множество блох, клещей и плохие зубы. Симард считает, что если бы люди не пришли на помощь, кот не пережил бы ещё одну суровую зиму.

«Кот был дружелюбен с сотрудниками ветеринарной клиники. Он протягивал лапу из клетки, прося, чтобы его погладили», – вспоминает Симард.

Кот оказался очень дружелюбным, не похожим на уличного. Сотрудники клиники предположили, что его бросили хозяева, или он потерялся. Но объявления в интернете о пропаже кота, так и не нашли. Питомца назвал Асланом.



Сейчас кот живёт в доме, где есть ещё кошки. Аслан неразлучен с кошкой Клео. «Кот ухаживает за Клео, а она за ним. У этих двух животных раньше была тяжёлая жизнь», – пояснила Симард.



У Аслана из-за диабета специальная диета, но он любит поесть. Порой хозяйка балует кота лакомствами. Он совсем не скучает по жизни на улице и даже не пытается выйти во двор.