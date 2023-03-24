Охота на змей в Техасе: зоозащитники называют её «ужасной»

Охота на гремучих змей в самом разгаре. Это город Суитуотер на северо-западе Техаса. Здесь каждый год..

[Джеффри Корнетт, охотник на гремучих змей]:

«Они чрезвычайно ядовитые. Этот парень сейчас довольно расслабленный. Но последнюю пару дней он был очень опасным. Если такой вас укусит, это, определённо, испортит вам день, а, может быть, и неделю».

Охота на гремучих змей в самом разгаре. Это город Суитуотер на северо-западе Техаса. Здесь каждый год во вторую неделю марта отлавливают десятки ядовитых пресмыкающихся. Эту охоту, которая впервые прошла ещё в 1958 году, называют крупнейшей в мире.

Впрочем, охоту всё больше критикуют зоозащитники. Они говорят, что змей выманивают из их убежищ в скалах, заливая в них бензин.

[Мэтт Гуд, исследователь]:

«Охотиться на животных – это нормально. Иногда бывает избыток популяции. Охота на этих животных может быть отличным инструментом для управления популяцией. Но у них нет никаких правил. Они заливают бензин в ущелья. Но как на счёт остальных живых организмов? Даже если вы всем сердцем ненавидите змей, как быть с теми существами, которые живут рядом с ними?»

После охоты проводят змеиную ярмарку. На ней пресмыкающихся взвешивают, измеряют и извлекают из них яд. Затем отправляют на убой прямо на месте, сдирая с них кожу. Любой желающий может её купить.

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[Дэниэл Макдональд, участник мероприятия]:

«Кожа идёт дилерам, чтобы производить обувь, пояса, шляпы и всё остальное. Из змеиной кожи можно сделать любое кожаное изделие».

Защитники животных считают, что это негуманно. Они также говорят, что не нашли ни одной научной организации, которая использовала бы полученный яд для своих исследований.

[Мэтт Гуд, исследователь]:

«Это абсолютно ужасно. Трудно представить себе какое-либо другое взаимодействие людей с дикой природой, которое могло бы быть хуже или отвратительнее. Там царит цирковая атмосфера. Это полное отсутствие уважения к жизни».

Во время охоты в этом году добыли больше тысячи килограммов гремучих змей. Однако это в десять раз меньше рекорда 2016 года. Тогда собрали более 11 тысяч килограммов.

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