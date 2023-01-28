Кошачья армия: как кенийке живётся с 600 кошками

В доме кенийки Рашэль немного тесновато. Она живёт на окраине столицы Найроби со своими кошками. И..

В доме кенийки Рашэль немного тесновато. Она живёт на окраине столицы Найроби со своими кошками. И их здесь сотни. Если точнее – 600.

Соседи по праву прозвали её «женщиной-кошкой».

[Рашэль Кабуэ, жительница Найроби]:

«Я живу здесь со своими кошками. 95% процентов пространства принадлежат им. Я ючусь в одном углу».

Три года назад в своём четырёхкоматном доме Рашэль основала кошачий приют Nairobi Feline Sanctuary. Причём вдохновила её на это философия йоги, которой она научилась во время путешествия в Индию.

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С тех пор 51-летняя женщина собирает с улиц кошек, которым нужны дом и медицинская помощь. Выздоровевших пытается пристроить в хорошие руки.

[Рашэль Кабуэ, жительница Найроби]:

«Это животные. Они живые, как и мы с вами. Им нужна забота. Как и мы, они чувствуют боль, счастье, грусть, и могут впадать в депрессию».

В этой африканской стране немало предрассудков в отношении кошек. Ещё одной своей миссией Рашэль считает их развенчивание.

[Рашэль Кабуэ, жительница Найроби]:

«Чего мы только не наслушались о кошках – что они демоны, дьяволы… Но я стараюсь рассказать людям, что это неправда. Через мои руки прошло столько кошек, и я никогда не видела в них ничего такого».

Затраты на кошачью армию продолжают расти. Сейчас на их содержание уходит около 50 тысяч кенийских шиллингов в месяц, это примерно 400 долларов США.

Рашэль помогают родственники. Женщина намерена продолжать собирать кошек и не ставит себе пределов в их количестве.

[Рашэль Кабуэ, жительница Найроби]:

«Кошек много не бывает. Единственное ограничение – место в доме».

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