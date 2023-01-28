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В Италии две сестры празднуют 100-й день рождения

В Италии две сестры празднуют 100-й день рождения

Итальянские сёстры-близнецы Франческа и Мария Риккарди празднуют 100-й день рождения. А на двоих им исполнилось целых..

Дата загрузки: 2023-01-28

В Италии две сестры празднуют 100-й день рождения
Итальянские сёстры-близнецы Франческа и Мария Риккарди празднуют 100-й день рождения. А на двоих им исполнилось целых 200 лет. Именно такую цифру написали для них на праздничном торте.

Сёстры живут в итальянском городке Анцано-ди-Пулья. Поздравить их пришли десятки родственников.

[Франческа Риккарди, долгожительница]:
«У нас 50 внуков».

[репортёр]:

«50 внуков?»

[Франческа Риккарди, долгожительница]:
«Да, 50 внуков».

[репортёр]:
«Вы думали, что доживёте до таких лет?»

[Франческа Риккарди, долгожительница]:
«Я так не думала».

В числе гостей – мэр городка. Он тоже внук сестёр-долгожительниц.

Обе бабушки всю жизнь провели в Анцано-ди-Пулье. Она была нелёгкой – они много работали на полях, а также были вышивальщицами. Сами сёстры считают даром Божьим то, что смогли дожить до такого преклонного возраста.
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