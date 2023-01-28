В Италии две сестры празднуют 100-й день рождения

Итальянские сёстры-близнецы Франческа и Мария Риккарди празднуют 100-й день рождения. А на двоих им исполнилось целых..
Дата загрузки: 2023-01-28
Сёстры живут в итальянском городке Анцано-ди-Пулья. Поздравить их пришли десятки родственников.
[Франческа Риккарди, долгожительница]:
«У нас 50 внуков».
[репортёр]:
«50 внуков?»
[Франческа Риккарди, долгожительница]:
«Да, 50 внуков».
[репортёр]:
«Вы думали, что доживёте до таких лет?»
[Франческа Риккарди, долгожительница]:
«Я так не думала».
В числе гостей – мэр городка. Он тоже внук сестёр-долгожительниц.
Обе бабушки всю жизнь провели в Анцано-ди-Пулье. Она была нелёгкой – они много работали на полях, а также были вышивальщицами. Сами сёстры считают даром Божьим то, что смогли дожить до такого преклонного возраста.
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