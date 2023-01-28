Итальянские сёстры-близнецы Франческа и Мария Риккарди празднуют 100-й день рождения. А на двоих им исполнилось целых..

В Италии две сестры празднуют 100-й день рождения

Итальянские сёстры-близнецы Франческа и Мария Риккарди празднуют 100-й день рождения. А на двоих им исполнилось целых 200 лет. Именно такую цифру написали для них на праздничном торте.

Сёстры живут в итальянском городке Анцано-ди-Пулья. Поздравить их пришли десятки родственников.

[Франческа Риккарди, долгожительница]:

«У нас 50 внуков». [репортёр]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «50 внуков?» [Франческа Риккарди, долгожительница]:

«Да, 50 внуков». [репортёр]:

«Вы думали, что доживёте до таких лет?» [Франческа Риккарди, долгожительница]:

«Я так не думала».

В числе гостей – мэр городка. Он тоже внук сестёр-долгожительниц.

Обе бабушки всю жизнь провели в Анцано-ди-Пулье. Она была нелёгкой – они много работали на полях, а также были вышивальщицами. Сами сёстры считают даром Божьим то, что смогли дожить до такого преклонного возраста.

Короткая ссылка на эту страницу: