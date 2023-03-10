«Лохматые газонокосилки»: 150 овец очистят Помпеи от сорняков

Рядом с древними Помпеями послышался звон колокольчиков. Сюда только что доставили партию «лохматых газонокосилок». 150 овец..

Рядом с древними Помпеями послышался звон колокольчиков. Сюда только что доставили партию «лохматых газонокосилок». 150 овец будут следить за порядком на обширной территории к северу от места археологических раскопок. Так они защитят древние здания и руины от разрушения растительностью.

Эту задачу не случайно поручили именно овцам. Нанимать людей и технику дороже. К тому же газонокосилки загрязняют воздух выхлопами. Химикаты использовать не хотят, чтобы не вредить почве и животному миру. Есть и другие причины.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:

«Это также даёт представление о том, какими были Помпеи в то время, когда нашли их руины. Вокруг были леса, виноградники и овцы – такой вот сельский пейзаж. А посреди этого скрывались Помпеи. Много веков они были полностью забыты».

Археологи считают, что здесь нужны не только овцы. Необходимо возродить и виноградники, которых теперь нет.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Так можно будет вернуть былой облик прежнему ландшафту, а также лучше сохранить древние руины в таких местах, как Пестум и Помпеи. Когда традиционное сельское хозяйство исчезает, то весь ландшафт меняется, и часто в худшую сторону».

Большинство гостей музея рады видеть овец. С ними здесь уютнее.

Археологический комплекс Помпеи занимает 66 гектаров. Раскопки начались 250 лет назад. Примерно 20-30% территории пока не тронуты археологами.

Помпеи – древнеримский город, который был погребён под слоем вулканического пепла после извержения Везувия в 79 году нашей эры.

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