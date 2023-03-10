«Лохматые газонокосилки»: 150 овец очистят Помпеи от сорняков

Рядом с древними Помпеями послышался звон колокольчиков. Сюда только что доставили партию «лохматых газонокосилок». 150 овец..
Дата загрузки: 2023-03-11
Эту задачу не случайно поручили именно овцам. Нанимать людей и технику дороже. К тому же газонокосилки загрязняют воздух выхлопами. Химикаты использовать не хотят, чтобы не вредить почве и животному миру. Есть и другие причины.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:
«Это также даёт представление о том, какими были Помпеи в то время, когда нашли их руины. Вокруг были леса, виноградники и овцы – такой вот сельский пейзаж. А посреди этого скрывались Помпеи. Много веков они были полностью забыты».
Археологи считают, что здесь нужны не только овцы. Необходимо возродить и виноградники, которых теперь нет.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи]:
«Так можно будет вернуть былой облик прежнему ландшафту, а также лучше сохранить древние руины в таких местах, как Пестум и Помпеи. Когда традиционное сельское хозяйство исчезает, то весь ландшафт меняется, и часто в худшую сторону».
Большинство гостей музея рады видеть овец. С ними здесь уютнее.
Археологический комплекс Помпеи занимает 66 гектаров. Раскопки начались 250 лет назад. Примерно 20-30% территории пока не тронуты археологами.
Помпеи – древнеримский город, который был погребён под слоем вулканического пепла после извержения Везувия в 79 году нашей эры.
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