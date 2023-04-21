Аэропорты нескольких городов Германии опустели из-за масштабной забастовки

Аэропорты в Дюссельдорфе, Гамбурге и Кёльне-Бонне почти полностью опустели. Немецкий профсоюз Verdi начал забастовку в связи..

Аэропорты в Дюссельдорфе, Гамбурге и Кёльне-Бонне почти полностью опустели. Немецкий профсоюз Verdi начал забастовку в связи с кризисом стоимости жизни.

По данным Ассоциации аэропортов, акция затронула около 100 000 человек, поскольку в четверг и пятницу было отменено почти 700 рейсов.

[Аксель Мунд, пассажир]:

«Мы приехали на час раньше, чтобы зарегистрироваться. Надеемся, что контрольно-пропускные пункты укомплектованы. В противном случае мы вылетим завтра».

Профсоюз заявил, что ведёт переговоры с ассоциацией авиационной безопасности о повышении заработной платы за ночные смены, смены в выходные и праздничные дни. Но пока прорыва не предвидится.

[Оэзай Тарим, представитель профсоюза]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Работодатели много лет назад обещали нам, что что-то с этим сделают. Но ничего не происходит. Они тянут время и хотят выполнить наши требования только в следующем году. И понятно, что работники этого ждать не будут».

Забастовка должна стать масштабнее. К ней также присоединятся сотрудники служб безопасности аэропорта Штутгарта. В воздушной гавани уже отменили все вылеты.

Немецкий профсоюз EVG также призвал к общенациональной транспортной забастовке. Среди пострадавших компаний оказался национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

В целом стачка затронет 50 компаний.

В последние месяцы по Германии прокатилась целая серия забастовок из-за высокой инфляции. Работники требуют повышения зарплат, чтобы компенсировать рост стоимости жизни.

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