Австралийский сёрфер Блейк Джонстон провёл на волнах более 30 часов, чем побил мировой рекорд по самому..

Австралийский сёрфер провёл на волнах более 30 часов и побил мировой рекорд

Австралийский сёрфер Блейк Джонстон провёл на волнах более 30 часов, чем побил мировой рекорд по самому длительному беспрерывному занятию сёрфингом. Предыдущее достижение принадлежит южноафриканцу Джошу Энслину.

Но на этом австралиец останавливаться не намерен. Его цель – скользить по волнам 40 часов. Он только ненадолго выходит на берег: попить воды и пройти медосмотр.

[Блейк Джонстон, сёрфер]:

«Да (я устал), но мне нужно ещё потрудиться. Я обещал 40 (часов), так что пойду и попробую».

Помимо физической усталости, сёрферу пришлось выдержать жару и жжение в глазах от солёной воды. Кроме того, есть риск встретиться с акулой или получить ожог от морской звезды.

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Блейк – бывший профессиональный сёрфер. Установить мировой рекорд он решил, чтобы собрать деньги на благотворительность. Пожертвований уже набралось на 160 тысяч долларов США. Средства пойдут на помощь людям, страдающим психическими заболеваниями.

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