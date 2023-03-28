В Индии началась вспышка COVID-19

Всплеск заражений коронавирусом наблюдается в Индии в последние недели. По словам врачей, этому предшествовали несколько дней..

Всплеск заражений коронавирусом наблюдается в Индии в последние недели. По словам врачей, этому предшествовали несколько дней аномальной жары, которая сменилась дождями. Так появилась благоприятная среда для распространения вируса.

27 марта в стране выявили почти 870 случаев COVID-19. Больше всего заражённых в штатах Гуджарат, Махараштра и Керала. Но в больницу попадают немногие. У большинства болезнь протекает бессимптомно.

[Нирадж Кумар Гупта, пульмонолог]:

«Сейчас у заражённых «ковидом» в основном нет симптомов. Также некоторые случаи заражения мы выявляем случайно. Например, к нам поступила пациентка без симптомов коронавируса. У неё другие проблемы со здоровьем, и она потеряла сознание. Её готовили к искусственной вентиляции лёгких и обнаружили COVID».

Также сейчас растёт заболеваемость гриппом. На рынках в Нью-Дели снова вводят санитарные меры.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Нагар Ом Датт Шарма, управляющий рынком]:

«Мы делаем объявления на рынке и просим покупателей надевать маски. Именно так мы сдержали распространение таких штаммов, как омикрон».

По мнению экспертов, о мерах предосторожности забывать нельзя.

[Паллави, декан медицинского колледжа Гранта]:

«Важно оставаться начеку, поскольку COVID-19 очень заразен. R0 – индекс репродукции – показывает, насколько легко инфицированный человек может распространять вирус. И если этот показатель высокий и не приняты адекватные меры защиты, то один случай заражения может за месяц привести к 100 тысячам случаев».

Индия стоит на втором месте в мире после США по количеству заражений коронавирусом. Всего в стране выявили 44 миллиона 700 тысяч случаев. Умерло полмиллиона человек.

Короткая ссылка на эту страницу: