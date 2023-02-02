Бразильские учёные охотятся на редких обезьянок, чтобы их спасти

В бразильском атлантическом лесу биологи расставляют маленькие ловушки. Они охотятся на редких обезьянок, которые относятся к..

В бразильском атлантическом лесу биологи расставляют маленькие ловушки. Они охотятся на редких обезьянок, которые относятся к виду золотистый львиный тамарин. В дикой природе их осталось менее 3000. Живут они только в Бразилии.

Цель учёных – защитить тамаринов. За последние три десятилетия они дважды спасали их от вымирания.

Так, недавно большую угрозу принесла вспышка жёлтой лихорадки в Бразилии. От людей болезнь передалась тамаринам. Умерли 900 обезьян – четверть популяции. Причём в заповеднике Посу-даз-Антас из 400 тамаринов выжили только 32.

Учёным пришлось вмешаться. Чтобы спасти популяцию, они стали вакцинировать обезьян.

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[Луис Паулу Феррас, президент ассоциации Golden Lion Tamarin]:

«За пять лет мы могли потерять всю популяцию, если бы ничего не сделали». [Карлос Руис-Миранда, биолог]:

«Вакцинация – очень агрессивное вмешательство. Такое может стать необходимым, но всегда нужно оценивать: стоит вмешиваться или нет».

Пойманных обезьянок обследовали и брали у них анализы. Потом вакцинировали, наносили татуировку с номером и отпускали на волю. Через некоторое время провели новое обследование. Оно показало, что у 95% тамаринов выработался иммунитет к жёлтой лихорадке. Такой же показатель обычно регистрируют у людей.

[Карлос Руис-Миранда, биолог]:

«Мы вакцинировали обезьян разного возраста и через два или три месяца увидели, что с ними всё в порядке, в том числе и с беременными самками. Мы проверили 30 обезьян, и у них не было побочных эффектов. Тогда мы поняли, что всё получится».

Сейчас исследователи прививают тамаринов модифицированной вакциной. Её разработали специально для обезьян. Эта программа началась два года назад и стала первым подобным проектом в Бразилии и одним из первых в мире.

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