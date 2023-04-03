Десятки торнадо обрушились на США, погибли 32 человека

Не менее 32 человек погибли за выходные в результате десятков торнадо, которые обрушились на одиннадцать штатов..

Не менее 32 человек погибли за выходные в результате десятков торнадо, которые обрушились на одиннадцать штатов США. Гибель людей зафиксировали в Иллинойсе, Алабаме, Делавэре, Индиане, Миссисипи, Теннесси и Арканзасе. Ещё десятки людей получили травмы, сотни жителей лишились домов.

Сильнее всего от разгула стихии пострадал Арканзас, где погибли пять человек.

Губернатор ввела в штате чрезвычайное положение. В пострадавших районах разбирают разрушенные здания и убирают поваленные деревья.

[Сара Хакаби-Сандерс, губернатор штата Арканзас]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Сотни людей здесь остались без крова. В Литл-Роке – столице штата – волонтёры собрались в церквях и благотворительных центрах, чтобы приготовить еду для местных жителей.

[Джастин Бак, глава фонда Wolfe Street Foundation]:

«Мы начали координироваться уже во время торнадо, поскольку знали, что будет такая необходимость. Последние два дня мы готовим еду, а затем раздаём её людям». [Серж Крикорян, глава компании Vibrant Occasions]:

«Мы начали сегодня утром и приготовили 300 завтраков. Затем – у нас здесь целая команда – мы приготовили 1800 хот-догов, а сейчас готовим к ужину 900 сэндвичей с курицей».

Правительство США обещает компенсировать штату часть затрат на восстановление после стихийного бедствия.

Между тем синоптики прогнозируют новые торнадо.

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