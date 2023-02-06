«Летающие чолиты» утраивают шуточные бои на фестивале в Боливии

Прыжки, кувырки и пышные юбки. «Летающие чолиты» снова развлекают публику в боливийском Эль-Альто. Разгорячённые соперницы выходят..

Прыжки, кувырки и пышные юбки. «Летающие чолиты» снова развлекают публику в боливийском Эль-Альто. Разгорячённые соперницы выходят на ринг пара за парой. Но это больше похоже на акробатические трюки, чем на поединки.

Такие шуточные бои ежегодно проводят в Эль-Альто и Ла-Пасе в рамках фестиваля «Электро-Престе».

[участница фестиваля]:

«Это очень красивый и эффектный праздник, особенно, когда мы демонстрируем наши культуру и традиции. <…> Люди встречают нас очень хорошо, им нравятся наши наряды».

В рамках фестиваля проходят концерты, костюмированные парады и уличные шоу. На празднике звучат современная музыка и фольклор.

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В Боливии чолитами называют женщин народностей аймара и кечуа, которые стали городскими жительницами. До недавнего времени им разрешали работать только прислугой и не пускали в некоторые общественные места. При этом чолиты продолжают хранить свою культуру и обычаи.

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