Житель Сирии Хусейн потерял надежду на то, что когда-то восстановит свой дом и бизнес в городе..

Жители северо-запада Сирии не верят в быстрое восстановление после землетрясений

[Хусейн Манкави, житель Сирии]:

«У меня было пять участков, и все наши дома были разрушены».

Житель Сирии Хусейн потерял надежду на то, что когда-то восстановит свой дом и бизнес в городе Джандарис на северо-западе Сирии. Смертоносное землетрясение в начале февраля уничтожило дело всей его жизни.

Землетрясения, начавшиеся 6 февраля, стали сильнейшим стихийным бедствием в современной истории Сирии и Турции. В двух странах погибло более 56 тысяч человек.

Правительство Турции в ближайший год пообещало восстановить более 300 тысяч разрушенных домов. В Сирии создали специальный фонд для пострадавших и предлагают временное жильё. Однако вряд ли деньги будут выделять в районы, которые контролируют повстанцы.

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Это касается северо-запада Сирии, где живёт Хусейн и ещё 4,5 миллиона сирийцев. При этом два миллиона из них ещё до бедствия жили в палаточных лагерях из-за войны.

Международные организации регулярно пытаются получить доступ к зоне. Но централизованных усилий по восстановлению там не предпринимали.

По данным ООН, после первого землетрясения из домов в регионе бежало более 100 тысяч человек. Обратиться им некуда, поэтому обходятся собственными силами.

В Джандарисе в реконструкции или ремонте нуждается половина из 48 школ. То же касается большинства городских дорог и 20 километров сетей водоснабжения и канализации.

Недавно ЕС пообещал выделить на восстановление Турции около семи миллиардов евро. При этом в отношении Дамаска у блока действуют санкции. В Брюсселе говорят, что будут финансировать только гуманитарную помощь, а не полномасштабную реконструкцию.

Ещё до землетрясения на северо-западе Сирии строили многоэтажные дома для переселенцев. Сейчас адаптируют не только планы, но и строительные проекты, ведь большинство людей теперь хотят жить в одноэтажных или максимум двухэтажных домах.

Кроме того, приходится корректировать планы и с учётом потенциальной нехватки стройматериалов. Большинство доставляли из Турции. Но там сейчас спрос на них тоже повышенный.

При этом около 55 тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции с начала февраля. Это может оказать ещё больше давления на организации, которые занимаются восстановлением.

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