Эквадор приходит в себя после субботнего землетрясения. Оно было силой 6,8 балла. Сообщается о 14 погибших,..

Землетрясение в Эквадоре: не менее 14 погибших

Эквадор приходит в себя после субботнего землетрясения. Оно было силой 6,8 балла. Сообщается о 14 погибших, ещё почти 400 человек пострадали.

Очаг залегал на глубине более 66 километров в 10 километрах от города Балао в провинции Гуаяс. По словам властей, цунами после землетрясения не ожидается.

[Гильермо Лассо, президент Эквадора]:

«По данным Океанографического института, о цунами переживать не стоит. Вслед за основным толчком было два афтершока – силой 4,8 и 3,5 балла».

Пострадали провинции Эль-Оро и Асуай. Разрушено не менее 44 домов, ещё 90 повреждены. Также пострадали около 50 зданий образовательных учреждений и более 30 больниц. Много дорог в регионе завалило оползнями. Незначительные повреждения получил аэропорт Санта-Роса, но воздушная гавань продолжает работать.

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Подземные точки также ощущались в северной части Перу.

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