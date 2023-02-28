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В Турции снова произошло землетрясение

В Турции снова произошло землетрясение

На юго-востоке Турции 27 февраля снова произошло землетрясение. Турецкие власти сообщают об одном погибшем и 110..

Дата загрузки: 2023-02-28

В Турции снова произошло землетрясение
На юго-востоке Турции 27 февраля снова произошло землетрясение. Турецкие власти сообщают об одном погибшем и 110 пострадавших. Обрушилось ещё 29 зданий.

На этом видео – одно из них. Это город Малатья.

На месте пяти рухнувших домов идут поисково-спасательные операции.

Этот последний афтершок был силой 5,6 балла. Его очаг залегал на глубине 6 километров. Он сотряс регион спустя три недели после сильного землетрясения, жертвами которого стали десятки тысяч человек в Сирии и Турции.

Всего за три недели было четыре землетрясения и 45 афтершоков магнитудой от 5 до 6. Такие данные приводят турецкие власти.

По данным на воскресенье, в Турции жертвами землетрясений стали 44 374 человека. Вместе с соседней Сирией общее число погибших превысило 50 тысяч.

В Турции обрушилось либо серьёзно повреждено более 160 тысяч зданий. В них находилось 520 тысяч квартир.

Это худшее природное бедствие в современной истории страны.
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