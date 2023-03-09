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ООН оценила предварительный ущерб от землетрясений в Турции

ООН оценила предварительный ущерб от землетрясений в Турции

Ущерб от серии землетрясений в Турции превысит 100 миллиардов долларов. Об этом заявила представительница Программы развития..

Дата загрузки: 2023-03-09

ООН оценила предварительный ущерб от землетрясений в Турции
Ущерб от серии землетрясений в Турции превысит 100 миллиардов долларов. Об этом заявила представительница Программы развития ООН. В ходе брифинга она анонсировала крупную конференцию доноров, на которой будут собирать деньги для Турции и Сирии.

[Луиза Винтон, глава программы ООН в Турции]:
«Оценка ещё продолжается. Её должны завершить к конференции доноров ЕС в Брюсселе, намеченной на 16 марта. Но уже очевидно, что ущерб составит более 100 миллиардов долларов».

Ранее Всемирный банк оценил, что ущерб от землетрясений составит около 35 миллиардов долларов.

[Луиза Винтон, глава программы ООН в Турции]:
«Число погибших уже превысило 46 000 человек. Ожидается, что оно ещё возрастёт. Международная организация по миграции подсчитала, что перемещённых лиц – 2,7 миллиона человек. Это около 20% всего населения региона. Есть также новая информация о количестве разрушенных зданий – 214 тысяч. В них было более чем 600 тысяч квартир и офисов».

В целом в Турции и Сирии погибших уже более 52 тысяч. Сильнее всего пострадала турецкая область Хатай. В ней разрушены сотни тысяч домов.

По словам главы программы ООН, потребности там огромны, а ресурсов пока мало.
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