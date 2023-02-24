Сирийка и её дети боятся возвращаться домой после землетрясений

Эта сирийка в прошлом была вынуждена бежать от военных действий в пригороде Алеппо и поселиться в..

[Ясмин Асаад Яссин, жительница Сирии]:

«В прошлом мы видели разные события, войну. Но это было страшнее. Мы очень напуганы. Во время войны мы просто переезжали в более безопасное место. А к землетрясению невозможно подготовиться. Просто чувствуешь, что всё дрожит».

Эта сирийка в прошлом была вынуждена бежать от военных действий в пригороде Алеппо и поселиться в центре для переселенцев в Латакии. Но говорит, что никакие ужасы войны не могут сравниться с тем кошмаром, который она пережила во время серии землетрясений в Турции и Сирии в начале февраля.

Когда 6 февраля случилось первое землетрясение, Ясмин и её дети переехали из многоквартирного дома в школу. Позже они осмелились вернуться в квартиру.

Впрочем, когда 20 февраля произошли новые сильные толчки, женщина снова вернулась в это здание. Здесь с ней проживает около 180 человек. Все они также боятся возвращаться.

[Ясмин Асаад Яссин, жительница Сирии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Эта школа – одно из 27 убежищ Латакии. В них разместили тысячи сирийцев после землетрясений. Однако людей, нуждающихся в приюте, намного больше.

[Моханнад Бекдаш, менеджер приюта]:

«Вместимость школы – 400 человек, максимум 450. Но сейчас тут более 700 человек, почти вдвое больше. Не хватает места, чтобы удовлетворить потребности людей и предоставить услуги».

Разрушительное землетрясение 6 февраля оставило миллионы людей без средств к существованию. Многие выжившие оказались без крова в холодную зимнюю погоду.

Общее число погибших в Турции и Сирии достигло 50 000. Число жертв в Турции уже превышает 43 тысячи, в Сирии погибших почти 6000. По данным ООН, более 4500 сирийцев погибли на удерживаемом повстанцами северо-западе страны. При этом на территориях, которые находятся под контролем правительства, погибших официально 1400.

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