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Парад гондол и костюмированное шоу открыли Венецианский карнавал

Парад гондол и костюмированное шоу открыли Венецианский карнавал

Десятки гондол проплывают по Гранд-каналу под знаменитым мостом Риальто в Венеции. Гондольеры нарядились единорогами, клоунами и..

Дата загрузки: 2023-02-07

Парад гондол и костюмированное шоу открыли Венецианский карнавал
Десятки гондол проплывают по Гранд-каналу под знаменитым мостом Риальто в Венеции. Гондольеры нарядились единорогами, клоунами и пиратами. Город на воде погрузился в традиционный карнавал. Тысячи туристов со всего мира приехали на праздник, который продлится две недели.

А это первое ночное представление. Его открывает лодка с головой Единорога. Сказочное существо словно переносит мечтателей к звёздам.

[жительница Венеции]:
«Это прекрасно, волшебно, что ещё скажешь? Приезжайте и почувствуйте местную атмосферу».

[туристка из Боливии]:

«Я очень счастлива оказаться в Венеции. Я знаю, что это грандиозный праздник и это также возможность познакомиться с итальянской культурой».

Во время карнавала в старинных венецианских дворцах пройдут балы-маскарады, а на улицах – костюмированные шествия. Одним из важнейших событий станет конкурс на лучшую маску.

Завершится карнавал «жирным вторником». Потом начнётся 40-дневный пост перед Пасхой. Первый карнавал в Венеции прошёл в XI веке.
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