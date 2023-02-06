Парад гондол и костюмированное шоу открыли Венецианский карнавал

Десятки гондол проплывают по Гранд-каналу под знаменитым мостом Риальто в Венеции. Гондольеры нарядились единорогами, клоунами и..
Дата загрузки: 2023-02-07
А это первое ночное представление. Его открывает лодка с головой Единорога. Сказочное существо словно переносит мечтателей к звёздам.
[жительница Венеции]:
«Это прекрасно, волшебно, что ещё скажешь? Приезжайте и почувствуйте местную атмосферу».
[туристка из Боливии]:
«Я очень счастлива оказаться в Венеции. Я знаю, что это грандиозный праздник и это также возможность познакомиться с итальянской культурой».
Во время карнавала в старинных венецианских дворцах пройдут балы-маскарады, а на улицах – костюмированные шествия. Одним из важнейших событий станет конкурс на лучшую маску.
Завершится карнавал «жирным вторником». Потом начнётся 40-дневный пост перед Пасхой. Первый карнавал в Венеции прошёл в XI веке.
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