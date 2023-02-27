«Огненный забег» устроили во время фестиваля света в Копенгагене

Этот забег по праву можно назвать огненным. 2000 датчан украсили себя разноцветными гирляндами и пробежались по..
Дата загрузки: 2023-02-28
Этот забег по праву можно назвать огненным. 2000 датчан украсили себя разноцветными гирляндами и пробежались по ночному Копенгагену. Его знаковые здания и мосты и так уже освещены инсталляциями. А бегуны заставили датскую столицу просто сиять.
[участник забега]:
«Пробежать в холодный февраль по Копенгагену, украшенному всеми этими произведениями искусства и огнями – это просто фантастика».
Каждому участнику мероприятия выдали четырёхметровую гирлянду на батарейках. Дистанция забега – восемь километров. Маршрут проходит мимо 21 световой инсталляции. Всего их в городе – 55.
[участница забега]:
«Это очень красиво. Мы любовались инсталляциями. Все останавливались и фотографировались».
Забег прошёл в рамках фестиваля света. Его проводят в Копенгагене шестой год. Фестиваль длится 23 дня. В это время с наступлением темноты в городе зажигаются световые инсталляции. Их создают дизайнеры из разных стран. В дни праздника датскую столицу посещают десятки тысяч туристов.
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