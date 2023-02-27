Этот забег по праву можно назвать огненным. 2000 датчан украсили себя разноцветными гирляндами и пробежались по..

«Огненный забег» устроили во время фестиваля света в Копенгагене

Этот забег по праву можно назвать огненным. 2000 датчан украсили себя разноцветными гирляндами и пробежались по ночному Копенгагену. Его знаковые здания и мосты и так уже освещены инсталляциями. А бегуны заставили датскую столицу просто сиять.

[участник забега]:

«Пробежать в холодный февраль по Копенгагену, украшенному всеми этими произведениями искусства и огнями – это просто фантастика».

Каждому участнику мероприятия выдали четырёхметровую гирлянду на батарейках. Дистанция забега – восемь километров. Маршрут проходит мимо 21 световой инсталляции. Всего их в городе – 55.

[участница забега]:

«Это очень красиво. Мы любовались инсталляциями. Все останавливались и фотографировались».

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Забег прошёл в рамках фестиваля света. Его проводят в Копенгагене шестой год. Фестиваль длится 23 дня. В это время с наступлением темноты в городе зажигаются световые инсталляции. Их создают дизайнеры из разных стран. В дни праздника датскую столицу посещают десятки тысяч туристов.

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