Петербурге посвятили выставку 350-летию русского балета

Пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Агриппины Вагановой и афиши «Русских сезонов». Эта выставка в «Манеже» в..

Пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Агриппины Вагановой и афиши «Русских сезонов». Эта выставка в «Манеже» в Санкт-Петербурге посвящена 350-летию русского балета. В числе тысячи экспонатов – уникальные исторические костюмы, картины и архивные видеозаписи.

Эти тапочки принадлежали Петру Чайковскому. Их предоставил музей композитора в Клину.

[Анна Ялова, директор «Манежа»]:

«Эти тапочки, по-моему, ни разу и не выезжали за пределы музея. Поэтому то, что они экспонируются здесь – это большая удача».

Первое балетное представление на Руси состоялось в феврале 1672 года при дворе царя Алексея Михайловича. После этого балет занял важное место в отечественной культуре.

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Выставка рассказывает о постановках, покоривших мир, а также о балетмейстерах, хореографах, композиторах и танцовщиках, чьи имена стали легендарными. Часть экспозиции посвящена российскому балетному образованию, которое повиляло на развитие хореографического мастерства, балетной педагогики и музыкального искусства в целом.

А на этих экранах можно увидеть фрагменты разных постановок «Лебединого озера». Эксперты специально для выставки провели исследование того, как менялся сюжет этого балета.

[Павел Масленников, научный консультант]:

«У нас на втором этаже есть лаборатория «Лебединого озера», где мы представили некоторые основные вехи изменения этого сюжета. Не только широкой публике не известно о том, что в 1877 году сюжет был совершенно другой, но и многим специалистам это не известно».

Инсталляция «Анатомия балета» показывает, что происходит с телом танцовщика с позиции законов физики и биомеханики.

[Павел Масленников, научный консультант]:

«Мы разбираем с точки зрения анатомии два не очень известных, но, пожалуй, наглядных примера из элементов классического танца. Это «гран же те па де ша» и подъём балерины в положении сидя или «стульчик»».

На выставке также представлены скульптуры, статуэтки и исторические документы. Экспонаты предоставили более 40 музеев, архивов и библиотек Петербурга, Москвы и других городов России.

[гостья выставки]:

«Мне очень понравилось, что представили ткани. Мне просто очень жалко этих бедных балерин, которые там… Костюмы огромные, головные уборы. Хлопчатобумажная ткань тяжёлая в общем-то. А здесь вот современные ткани – они лёгкие и очень хорошие, удобные».

Выставка «Первая позиция. Русский балет» продлится до 21 мая.

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