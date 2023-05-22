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Каннах открылся 76-й кинофестиваль

Каннах открылся 76-й кинофестиваль

Оскароносные актрисы Мишель Йео в изумрудно-зелёном платье и Марион Котийяр в мини-платье с запахом были среди..

Дата загрузки: 2023-05-23

Каннах открылся 76-й кинофестиваль
Оскароносные актрисы Мишель Йео в изумрудно-зелёном платье и Марион Котийяр в мини-платье с запахом были среди звёздных гостей Каннского кинофестиваля.

Открытие состоялось в воскресенье.

На красную дорожку вышли модели Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид и Ирина Шейк. Они пришли на премьеру нового фильма «Подстрекательница».

Это историческая драма бразильско-аргентинского режиссёра Карима Айнуза. В фильме рассказывается история Екатерины Парр – последней из шести жён Генриха VIII. Несмотря на его жестокость к своим супругам, ей удалось пережить мужа. Главные роли исполнили Алисия Викандер и Джуд Лоу.

Фестиваль этого года ознаменовался возвращением на мероприятие Мартина Скорсезе. После 37 лет отсутствия он прибыл с вестерном «Убийцы цветочной луны». Причём, это его первый опыт в таком жанре. Главные роли исполнили Леонардо ди Каприо и Роберт де Ниро. Правда, фильм показали вне конкурса.

На главный приз, «Золотую пальмовую ветвь», претендует мелодрама «Банель и Адама», повествующая о двух влюблённых в отдалённой сенегальской деревне. Все роли в фильме исполнили непрофессиональные актёры.

Также среди главных претендентов – фильм Тодда Хайнса «Май, Декабрь». В нём снялись Натали Портман и Джулианна Мур.

Это 76-й Каннский кинофестиваль. Завершается он 27 мая.
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