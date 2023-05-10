Тысячи людей протестуют на улицах городов Пакистана после ареста бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Его задержало..

Протесты и беспорядки продолжаются в Пакистане вслед за арестом экс-министра Имрана Хана

Тысячи людей протестуют на улицах городов Пакистана после ареста бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Его задержало Агентство по борьбе с коррупцией.

На разгон людей направили десятки военизированных формирований.

Сообщается о гибели, как минимум, одного протестующего. Впрочем, жертв может быть больше. Люди говорят, что полиция открывает огонь.

[Малик Асиф Тарин, протестующий]:

«Как видите, тут стреляют. Это не индийская граница, а город Кветта. Ни в чём не повинных рабочих обстреливают пулями, а также пускают на них слезоточивый газ».

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Перед арестом влиятельные военные упрекнули Хана в том, что тот неоднократно обвинял старшего военного офицера в попытке спланировать его убийство, а бывшего командующего вооружёнными силами – в причастности к его отстранению от власти в прошлом году.

Власти трёх из четырёх провинций Пакистана ввели режим чрезвычайного положения, который запрещает любые собрания в общественных местах.

Между тем, сторонники Хана заблокировали основные дороги в ряде городов и штурмуют военные здания в Лахоре и Равалпинди – бывшей столице страны.

Согласно опросам, Хан – самый популярный лидер Пакистана. 70-летний политик, в прошлом игрок в крикет, активно продолжает свою политическую деятельность. При этом в апреле 2022 года его отстранили от должности премьера после вынесения вотума недоверия в парламенте. А в октябре на его конвой совершили нападение. В то время он возглавлял марш протеста в Исламабад с призывом к досрочным выборам.

Протесты охватили страну в непростой период. Пакистан пытается выйти из худшего за десятилетия экономического кризиса, который сопровождается небывалой инфляцией и вялым ростом.

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