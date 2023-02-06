fb pixel
Телеканал NTD

Акула убила 16-летнюю девушку в Австралии

Акула убила 16-летнюю девушку в Австралии

16-летняя девушка погибла в Австралии в результате нападения акулы. Морская хищница растерзала её в реке Перта..

Дата загрузки: 2023-02-07

Акула убила 16-летнюю девушку в Австралии
16-летняя девушка погибла в Австралии в результате нападения акулы. Морская хищница растерзала её в реке Перта – столицы штата Западная Австралия.

Полицейские сообщили, что их вызвали на место нападения днём в субботу. Инцидент произошёл возле транспортного моста через реку Суон в районе порта.

Девушку вытащили из воды с тяжёлыми травмами. Она скончалась на месте происшествия.

[Пол Робинсон, полицейский]:
«Как нам сообщили, она была с друзьями на реке. Они катались на гидроцикле, возможно, поблизости видели стаю дельфинов. Девушка прыгнула в воду, чтобы поплавать рядом с дельфинами».

При этом полиция пока не до конца уверена, что нападение совершила именно акула.

Предыдущее нападение акулы со смертельным исходом в водах Западной Австралии произошло в ноябре 2021 года. Тогда хищница убила 57-летнего мужчину на пляже Порт-Бич в Перте.

В Западной Австралии обитает более 100 видов акул. При этом серые бычьи акулы заплывают на много километров вверх по течению рек.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...