Второй случай возможного массового убийства в церкви выявили в Кении

Полиция Кении арестовала ещё одного пастора, которого обвиняют в распространении экстремистских убеждений. Это случилось после того,..

Полиция Кении арестовала ещё одного пастора, которого обвиняют в распространении экстремистских убеждений. Это случилось после того, как в его церкви «Новая жизнь» было зарегистрировано несколько смертей.

Пока неизвестно, призывал ли Омбок Одеро своих прихожан морить себя голодом, как это делал другой кенийский проповедник, арестованный ранее.

Информация о смертях его последователей поступила из моргов и других медицинских учреждений. Из молитвенного дома его церкви на сегодня эвакуировали около 100 человек. Они сотрудничают со следствием.

Свидетели говорят, что церковь «Новая жизнь» привлекала многих безнадёжно больных людей. При этом, сколько из них в ней погибло и каковы были точные причины, пока не сообщается.

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[Китур Киндики, министр внутренних дел Кении]:

«Этим утром мы арестовали Эзекеля Омбока Одеро, пастора церкви «Новый центр молитвы» в Мавуэни округа Килифи. Его обвиняют в причастности к смертям на территории его учреждения. О них сообщили морги и другие организации. Мы также закрыли молитвенный центр».

Одеро проповедовал в том же районе, где недавно арестовали другого пастора Пола Маккензи. Того обвиняют в том, что он убедил не менее 100 человек уморить себя голодом. Близ его церкви «Благая весть» на юге страны уже нашли братскую могилу с десятками тел. При этом продолжают обнаруживать новые. Их уже 98.

Это одна из самых смертоносных трагедий для Кении, связанных с религиозными сектами. По прогнозам Кенийского Красного Креста жертв может быть намного больше, поскольку пропавшими без вести числится более 300 человек.

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