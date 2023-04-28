Таиланд: женщину арестовали по подозрению в убийстве 13 друзей

Полиция Таиланда арестовала женщину, которую подозревают в убийстве 13 человек. Следователи считают, что она отравила их..

Полиция Таиланда арестовала женщину, которую подозревают в убийстве 13 человек. Следователи считают, что она отравила их цианидом.

Подозреваемой по имени Сарарат 36 лет. Её взяли под стражу в Бангкоке для дальнейших допросов, без возможности освобождения под залог.

Известно, что все погибшие были её друзьями или близкими людьми.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Подозрения пали на Сарарат после странной смерти её подруги, с которой они вместе находились в провинции Ратчабури в рамках буддийской поездки. Ту нашли мёртвой 14 апреля на берегу реки, когда она собиралась выпустить на волю рыбу. Это такой буддийский ритуал. Сумки, денег и телефона при ней не было. Вскрытие показало, что в теле жертвы были следы цианида.

Когда случай получил огласку, в полицию обратились родственники ещё семерых знакомых Сарарат, которые умерли недавно при странных обстоятельствах.

Полиция также обнаружила следы цианида на автомобиле подозреваемой и в доме её бывшего мужа.

[Анек Таосупарп, полицейский]: «Полученные свидетельства ясно указывают, что этот цианид связан с ней».

Полиция считает, что женщина пошла на убийства по финансовым причинам.

[Порнтип Сривалират, соседка подозреваемой]: «Я не могла поверить тому, что услышал в новостях. Не верилось, что она на такое способна. <…> Обычно она ни с кем не разговаривала. Просто приезжала навестить родителей и потом уезжала».

Сама Сарарат все обвинения отвергает.

Короткая ссылка на эту страницу: