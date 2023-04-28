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Таиланд: женщину арестовали по подозрению в убийстве 13 друзей

Таиланд: женщину арестовали по подозрению в убийстве 13 друзей

Полиция Таиланда арестовала женщину, которую подозревают в убийстве 13 человек. Следователи считают, что она отравила их..

Дата загрузки: 2023-04-28

Таиланд: женщину арестовали по подозрению в убийстве 13 друзей

Полиция Таиланда арестовала женщину, которую подозревают в убийстве 13 человек. Следователи считают, что она отравила их цианидом.

Подозреваемой по имени Сарарат 36 лет. Её взяли под стражу в Бангкоке для дальнейших допросов, без возможности освобождения под залог.

Известно, что все погибшие были её друзьями или близкими людьми.

Подозрения пали на Сарарат после странной смерти её подруги, с которой они вместе находились в провинции Ратчабури в рамках буддийской поездки. Ту нашли мёртвой 14 апреля на берегу реки, когда она собиралась выпустить на волю рыбу. Это такой буддийский ритуал. Сумки, денег и телефона при ней не было. Вскрытие показало, что в теле жертвы были следы цианида.

Когда случай получил огласку, в полицию обратились родственники ещё семерых знакомых Сарарат, которые умерли недавно при странных обстоятельствах.

Полиция также обнаружила следы цианида на автомобиле подозреваемой и в доме её бывшего мужа.

[Анек Таосупарп, полицейский]:

«Полученные свидетельства ясно указывают, что этот цианид связан с ней».

Полиция считает, что женщина пошла на убийства по финансовым причинам.

[Порнтип Сривалират, соседка подозреваемой]:

«Я не могла поверить тому, что услышал в новостях. Не верилось, что она на такое способна. <…> Обычно она ни с кем не разговаривала. Просто приезжала навестить родителей и потом уезжала».

Сама Сарарат все обвинения отвергает.
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